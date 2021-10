Sylvana Wollny: Abnehm-Skandal! Hat sie alle belogen?

Umso überraschender, dass Sylvana plötzlich für einen Abnehm-Shake auf Instagram wirbt. "Meine Lieben, so viele haben mich nach Tipps zum Abnehmen gefragt. Ich kann auch die Pretty Little Meals von 'Offset Nutrition' von Herzen empfehlen. Perfekt zum Abnehmen, den Körper vom Zucker entwöhnen und Figur halten und das sogar ohne Sport!", preist die Wollny-Tochter das Produkt an. Außerdem veröffentlicht sie einen Rabattcode, mit dem die Fans beim Kauf sparen können.