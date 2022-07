Sylvana Wollny & Florian Köster: Sie verkündet die süßen News

Sylvana und Flo könnten sich ein Leben ohne ihre Tochter gar nicht mehr vorstellen. "Du bist ein kleiner Chaot, ein Tollpatsch und kleiner Frechdachs. Ebenso bist du liebevoll, hilfsbereit und warmherzig, Wenn du lächelst, geht die Sonne auf. Du bist so ein toller, kleiner Mensch und wir sind so unglaublich stolz auf dich", schwärmt die stolze Mama weiter. "Die Zeit vergeht mit dir wie im Flug und wir genießen jede Sekunde davon." Was für eine zuckersüße Liebeserklärung!

Familienoberhaupt Silvia ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: