Sylvana Wollny & Florian Köster: Süße Neuigkeiten von der kleinen Familie

Pünktlich zu ihrem 3. Geburtstag veröffentlicht Sylvana jetzt ein zuckersüßes Babybild von Anastasia und schreibt dazu: "Meine kleine Prinzessin. Es ist wirklich unglaublich, aber heute vor 3 Jahren hast du das Licht der Welt erblickt und uns vervollständigt." Sylvana und Flo könnten sich ein Leben ohne ihre Tochter gar nicht mehr vorstellen. "Du bist ein kleiner Chaot, ein Tollpatsch und kleiner Frechdachs. Ebenso bist du liebevoll, hilfsbereit und warmherzig, Wenn du lächelst, geht die Sonne auf. Du bist so ein toller, kleiner Mensch und wir sind so unglaublich stolz auf dich", schwärmt die stolze Mama weiter. "Die Zeit vergeht mit dir wie im Flug und wir genießen jede Sekunde davon." Was für eine zuckersüße Liebeserklärung!