Sylvana Wollny & Florian Köster: Tochter Celina kann die Trennung nicht verkraften!

In den neuen Folgen, die demnächst bei RTLzwei starten, laufen die Vorbereitungen für den Umzug auf Hochtouren. Silvia und Co. müssen die Aufenthaltsgenehmigung beantragen und dafür neue Passbilder machen lassen. Langsam wird Sylvanas Tochter Celine bewusst, dass sie bald von ihrer geliebten Oma getrennt sein wird. Eine Katastrophe für die 8-Jährige! Schließlich haben die beiden in Ratheim so viel Zeit miteinander verbracht. Ob Silvia sie beruhigen kann? Oder Sylvana und ihre Familie doch noch mit in die Türkei ziehen? Das erfahrt ihr am 10. August um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Celina ist nicht das einzige Enkelkind von Silvia. Im Video seht ihr alle auf einen Blick: