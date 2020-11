Sylvie Meis: Aus und vorbei!

Auch an Sylvie Meis geht die aktuelle Zeit nicht spurlos vorüber! So berichtet die Beauty nun, dass es ihr ganz schön auf die Nerven geht, dass man die meiste Zeit nur im Gammellook unterwegs ist. Doch damit ist für Sylvie jetzt Schluss. Gegenüber "taff" erklärt sie: "Wir können auch den Lockdown hübsch überleben auf dem Sofa - nicht in einem großem Jogginganzug, aber in einem hübschen, eleganten Pyjama, der trotzdem supergemütlich ist. Mal einen süßen BH drunter zu tragen, wo man sagt, 'ach, ich lass das mal ein bisschen auf', da freut sich der Partner auch ein bisschen, oder?" Ein Kleidungsstück ist dabei zu Sylvies absolutem Favorit geworden...