Sylvie Meis: Autsch! Jetzt packt sie über ihren Ex aus

Wim wird das gern gehört haben, Sylvies Künstler-Ex Niclas Castello dürfte es allerdings kaum gefallen haben, öffentlich als "nicht passend" abgewatscht zu werden. Schließlich versuchte auch er während der knapp dreijährigen Ehe, Sylvie auf Händen zu tragen. Doch das hat offenbar nicht gereicht. Die räumliche Distanz zur ihrer Heimat, wo auch ihr Sohn Damián lebt, machte der Wahlhamburgerin wohl ebenfalls mehr zu schaffen, als sie damals zugab. "Für mich ist es so, dass ich unheimlich gerne in Deutschland lebe. Ich erfahre jetzt aber auch, wie es jetzt ist, ein Privatleben in den Niederlanden zu haben. Dort habe ich mein Kind und meinen Partner. Das fühlt sich jetzt endlich als Zuhause an. Vorher hatte ich Beziehungen, bei denen ich in so vielen verschiedenen Ländern war. Damals hatte ich ein Gefühl von Verlorenheit. Das habe ich heute nicht mehr." Schön für Sylvie. Niclas könnten die für ihn wenig schmeichelhaften Bekenntnisse seiner Ex allerdings im Nachhinein zu denken geben.