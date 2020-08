Sylvie Meis: Ihr Hochzeits-Traum ist geplatzt!

Sylvie Meis kostet die neu gewonnene Reisefreiheit voll aus: Von St. Tropez ging es für sie gerade nach Mallorca, dann weiter nach Dänemark, schließlich zurück nach St. Tropez. Klingt nach einem traumhaften Leben. Immer an ihrer Seite: ihr Verlobter Niclas. Doch nun verriet die schöne Moderatorin, dass längst nicht alles so rosig ist, wie es auf ihrem Instagram-Account wirkt...

Ihre September-Hochzeit in Florenz steht nämlich unter keinem guten Stern. Ihr großer Traum von einer kirchlichen Hochzeit ist geplatzt, wie sie nun verriet. Weil sie bereits einmal verheiratet war, darf sie nicht erneut vor den Altar treten. Das verbietet die katholische Kirche. Als "absurd" bezeichnet Sylvie Meis das Verbot.

Sylvie Meis hat Hochzeits-Stress

Gerne hätte sie ihrem Niclas Castello das Jawort auch in der Kirche gegeben, doch so wird es wohl bei einer standesamtlichen Trauung bleiben. Und auch dafür war der Organisationsaufwand groß. Einen ganzen Stapel an Unterlagen musste sie dafür an die niederländische Botschaft in Rom schicken. "Geburtsurkunde, Stammbuch, Papiere meiner ersten Hochzeit, Scheidungsbestätigung sowie ein Formular vom Standesamt Hamburg, wo ich wohne", zählt sie im Interview mit "Bunte" auf.