Sylvie Meis: Jetzt turtelt sie mit diesem Mann!

Offiziell ist Sylvie Meis ja Single. Doch jetzt ist ein Video mit einem Mann aufgetaucht, auf dem es wirklich heiß her geht....

Na, mit wem turtelt denn so verliebt herum? Ein Video sorgt jetzt für Furore bei den Fans...

Sylvie Meis: Skandal um ihre neue Show!

Sylvie Meis turtelt freizügig im Bett

Sylvie Meis ist nur in Dessous bekleidet, sie strahlt verliebt bis über beide Ohren und schaut dem mann. der sie fest im Arm hält tief in die Augen - im BETT! Wow, ganz schön heiße Bilder! Dabei ist Sylvie Meis doch offiziell Single! Ist sie etwa frisch verliebt?

Zumindest nicht offiziell! Bei den sexy Aufnahmen handelt es sich nur um Dreharbeiten zu ihrer neuen Show "Sylvies Dessous Models" (Mittwoch, 20.15 Uhr, ). Schade eigentlich...

Sylvie Meis frisch verliebt?

Ob es aber wirklich keinen neuen Mann in ihrem Leben gibt, weiß man nicht. Zwar scheint sie aktuell keine feste Beziehung zu haben, doch langweilig wird es bei ihr in Sachen Männer offenbar nicht. Erst kürzlich verriet sie in einem Interview mit "Bunte": "Ich date immer." Vielleicht hat sie ihren Traumpinzen ja auch schon ganz heimlich gefunden...