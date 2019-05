Sylvie Meis: Neuer Lover nach 3 Wochen! ER macht sie jetzt glücklich

Sylvie Meis scheint kurz nach der offiziellen Trennung von Bart schon wieder in festen Händen zu sein – oder läuft mit dem Neuen etwa schon länger was?

Die Sylvie ist wohl Magic Meis: Kaum ist sie von Filmproduzent Bart Willemsen (29) getrennt, zaubert die 41-Jährige tatsächlich den nächsten Lover aus dem Hut! Oder dem Designer-Handtäschchen… Wie auch immer. Tatsache ist: Nur knapp drei Wochen nachdem Sylvies Trennung von ihrem Film-Freund publik wurde, werden InTouch Fotos der Moderatorin mit einem neuen Sonnyboy an ihrer Seite zugespielt.

Auf einem mittlerweile gelöschten Foto auf dem -Account des deutschen Unternehmers Michael Hellge lehnt sich Sylvie happy an den Stuttgarter, eng umschlungen lächeln beide in die Kamera. Michael schreibt dazu: „This is it!“ (frei übersetzt: „Sie ist die Richtige!“). Und Sylvie? Die kommentiert den Post mit einem Herzchen! Auch weitere Date-Pics aus Michaels Insta-Story verraten: Hier liegt offenbar Liebe in der Luft!

Wann und wie die beiden sich kennengelernt haben, ist unklar, doch es könnte durchaus sein, dass Sylvies gute Freundin (42) die beiden einander vorstellte. Denn die Ex von Tennis-Legende (51) feierte vor zwei Jahren gemeinsam mit Michael ihren 40. Geburtstag – damals war auch Sylvie mit von der Partie! Gut möglich also, dass sich die beiden bereits seit über zwei Jahren kennen. Ob sie sich wirklich erst jetzt, nach der Trennung von Bart, verliebten? Wer weiß.

Sylvie Meis ist ein Männer-Magnet

Lilly Becker scheint die neue Verbindung jedenfalls dufte zu finden und kommentierte Hellges Liebes-Post auf Instagram mit den Worten: „Bitte gib gut auf sie acht!“ – mehrere Herz-Smileys inklusive. Doch warum war ebenjener Post nach einigen Stunden plötzlich wieder verschwunden? Tja, vielleicht ist der Moderatorin aufgefallen, dass so ein Schmuse-Post nur drei Wochen nach der offiziellen Trennung von Bart einige Fragen aufwerfen könnte. Zumal sie sich gerade erst für ihr rasantes Liebesleben rechtfertigen musste, als eine Zeitung sie damit konfrontierte, dass sie in den letzten fünf Jahren seit der Scheidung von Profi-Kicker (36) mit sieben Männern turtelte.

Sylvie Meis: Fieser Botox-Seitenhieb von Désirée Nick

„Das ist doch nicht viel. Ganz ehrlich, ich kenne so viele Single-Friends, viele Girls, und die daten viel mehr als ich“, sagte Sylvie darauf im -Interview. Ob es mit Michael jetzt etwas Ernstes ist? Immerhin haben die beiden einige Gemeinsamkeiten: Genau wie die ehrgeizige Sylvie ist Michael ein echter Workaholic, betreibt mehrere Firmen, darunter sogar die Vermittlungsagentur für Schönheitschirurgen Leading Aesthetics und die Ernährungsberatung LowCarb. Zudem ist er genauso sportlich wie sie, liebt Ski fahren, Tennis und Kampfsport. Doch eines macht stutzig: Michael scheint sich von prominenten Damen angezogen zu fühlen, postete sich auf Instagram bereits mit Magdalena Brzeska (40) und eben Becker-Ex Lilly. Ob er am Ende nur an Sylvies Promi-Status interessiert ist? Abwarten…