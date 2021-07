Sylvie Meis: Öffentliche Klatsche von Sophia Thomalla - Damit geht sie zu weit

Sylvie ringt um Fassung, als ihr "Closer" Sophias Aussagen wiedergibt. "Das habe ich ja noch nie gehört, dass jemand solche Dinge sagt", sagt sie schockiert. Und stellt dann klar: "Ich glaube nicht, dass man sich belanglos für gute Zwecke einsetzt. Da müsste man schon ein fucking Hater sein, wenn man so etwas sagt." Ihr Ton lässt in diesem Moment keinen Zweifel daran, was sie von solchen "Hatern" hält...

Sylvie will sich von Sophias Verbal-Attacke nicht zurückwerfen lassen. Sie schaut nach vorn – und auf ihre Arbeit bei "DKMS Life". "Ich setze mich dort für die Frauen ein, die dasselbe erleben", erklärt sie. "Unsere 'Look good feel better' -Kampagne ist ein Herzensprojekt." Erst in der vergangenen Woche startete sie einen Spendenaufruf im Rahmen der Kampagne "Krebs macht keine Pause". Denn vor allem nach Corona hat die gemeinnützige Einrichtung "DKMS Life" Unterstützung dringend nötig. "Und genau dafür nutze ich meine Reichweite", betont Sylvie nachdrücklich, eine diplomatische Antwort auf die fiese Spitze von Sophia. Vielleicht könnte die ja mit einer kleinen Spende Wiedergutmachung leisten...