Sylvie Meis packt über ihre Brüste aus!

Sie ist definitiv eine der "sexiest" Frauen in der deutschen Medienlandschaft. Obwohl Sylvie Meis in zwei Tagen ihren 40. Geburtstag feiert, ist sie für ihre Fans nach wie vor ein absoluter Jungbrunnen. Immer wieder begeisterst sie ihre Followers bei Social-Media mit Schnappschüssen, welche die Blondine in heißen Posen zeigen. Allerdings hat auch Sylvie ihre Grenzen...

Dieter Bohlen: Pikante Treffen mit Sylvie Meis

Sylvie Meis: Playboy-Beichte!

Obwohl Sylvie für ihre knappen Outfits bekannt ist, scheint sie dennoch eine deutliche Schamgrenze zu besitzen. So berichtet sie gegenüber "Gala", dass sie sich niemals für den Playboy ausziehen würde. Sylvie verrät: "Niemals! Das habe ich meinem Vater versprochen." Klare Worte, die viele ihrer männlichen Fans sicherlich bedauern. Aber wie sieht es mit pikanten Schnappschüssen außerhalb des "Playboys" aus?

Sylvie Meis: Das ist ihre Schamgrenze

Wie Sylvie Meis ebenfalls verrät, würde sie bei ihren Brustwarzen ein deutliches Stop setzen. Obwohl sie oft tief de­kolle­tiert zu sehen ist, würde sie niemals ihre Brustwarzen zeigen. So beichtet Sylvie: "Ich mag es nicht, meine Brustwarzen zu zeigen." Ihre männlichen Anhänger müssen somit weiterhin ihrer Phantasie freien Lauf lassen...