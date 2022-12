Sylvie Meis: Schocknachricht zu Silvester

"Ich freue mich unheimlich für Estavana, dass sich diese berufliche Chance in Rumänien ergeben hat", versichert sie. "Die hat sie mehr als verdient, denn sie ist ein absolutes Talent in ihrem Sport. In diesen Berufen gehört es eben dazu, dass man Transfers in alle Welt hat." Doch der Umzug bedeutet gleichzeitig, dass ihr geliebter Sohn Damián ganz alleine im dänischen Esbjerg zurückbleiben muss, wo er intensiv an seiner Zukunft als erfolgreicher Profifußballer arbeitet. Und das bald ganz ohne Mama und Papa. "Aber das Schöne ist ja, dass unser Kind fast erwachsen ist", tröstet Sylvie sich über die neue, schwierigere Situation hinweg. "Daher wird Damián seine Karriere weiterverfolgen und unsere Patchwork-Großfamilie wird immer an seiner Seite sein."

Dass ihr Mutterherz dennoch blutet, wenn ihr "Kleiner" nun so weit weg ohne Mama und Papa zurechtkommen muss, kann man sich nur allzu gut vorstellen. Aber wie jede andere liebende Mama musste auch Sylvie irgendwann lernen loszulassen. Ob sie sich wünschen würde, dass all ihre Liebsten in einer Stadt wohnen würden? "Keine Frage – selbstverständlich wäre das toll und würde so vieles einfacher machen", räumt sie diplomatisch ein. "Aber so spielt unser Leben leider nicht. Wir haben uns in den vielen Jahren daran gewöhnt und gemeinsam einen sehr guten Weg gefunden." Heute seien sie und Rafael perfekt eingespielt, wenn es darum gehe, an einem Strang zu ziehen, betont sie. Am Anfang war das eher nicht so, wie oft nach Trennungen. Ob Miss Meis im Nachhinein einen Harmonie-Tipp für andere Patchwork Familien hat, wollen wir noch wissen. Sie überlegt kurz. "Bei uns war es Zeit, denn Zeit heilt viele Wunden. Das ist aber kein Allheil-Rezept, es hat eben bei uns geholfen. Ich glaube, grundsätzlich helfen gegenseitiger Respekt, Planung und der gemeinsame Wunsch, das Beste für sein Kind zu erreichen." Beste Voraussetzungen, auch diese neue Herausforderung einvernehmlich zu bewältigen …

