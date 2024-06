Sylvie Meis über "Love Island VIP": "Aufregende Flirts und spannende Paarungszeremonien"

Bei "Love Island VIP" begibt sich im nächsten Jahr, wie in der Originalserie, eine Gruppe Singles im Sommer in einer luxuriösen Villa auf ein Abenteuer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Der einzige Unterschied: Dieses Mal suchen VIPs am Strand von Griechenland ihre wahre Liebe. Gestern (12. Juni) wurde bereits der erste Kandidat angekündigt — Reality-Star Gigi Birofio (25) wird bei der Promi-Staffel mit dabei sein! Zu den weiteren Teilnehmer:innen hüllt der Sender sich aktuell jedoch noch in Schweigen. Moderiert wird die Dating-Show weiterhin von dem Moderationsduo Oliver Petszokat (45) und Sylvie Meis (46).