Sylvie Meis & Niclas Castello: So feiern sie ihre Scheidung!

Sylvie Meis (44) und Niclas Castello (44) lernten sich 2019 auf der Hochzeit von "Germany's Next Topmodel"-Siegerin Barbara Meier (37) kennen und lieben. Nur wenige Monate später folgte bereits die Verlobung und im September 2020 dann die Märchenhochzeit in Florenz. Im Frühjahr 2023 kam dann jedoch die Schocknachricht: Sylvie und Niclas haben sich getrennt! In einem gemeinsamen Statement "Bild" gegenüber hieß es damals, dass das Paar einander immer noch lieben würde, aber anerkennen musste, dass "ihre Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind".