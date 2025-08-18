Szene enthüllt: Schon hier bricht Meghan mit royalem Protokoll – so reagierte Prinz Harry

Körpersprache-Expertin Judi James analysierte die Situation genau. Während Harry zunächst selbst einen Schritt nach vorn machen wollte, kam es zu einem ungeschickten Moment: Er und Meghan gerieten ins Stolpern, als beide gleichzeitig Kontakt zu einem Gast suchten. Statt darauf zu bestehen, die Führung zu übernehmen – wie es das royale Protokoll eigentlich vorsieht –, zog Harry sich zurück. Er entschuldigte sich und ließ Meghan den Vortritt.