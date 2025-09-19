Tanja Makarić: Kurz vor der Geburt – Sie macht Schluss
Für Tanja Makarić steht ein großes Kapitel bevor: Sie erwartet ihr erstes Kind – und das hat Priorität …
Tanja Makarić ist schwanger.
© Instagram/tanjamakaric_
Tanja Makarić (28) ist schwanger mit ihrem ersten Kind und befindet sich aktuell im Endspurt. Die letzten Schwangerschaftswochen sind für die Influencerin allerdings alles andere als leicht, wie sie ihren Fans erst vor wenigen Wochen wissen lassen hat. Hat sie deswegen nun Konsequenzen gezogen?
Tanja Makarić zieht sich aus ihrem Podcast zurück
Gemeinsam mit der aktuelle „Princess Charming” Vanessa „Nessi” Borck (28) macht Tanja den Podcast „Girls Girls”. Doch wie Nessi jetzt auf ihrem YouTube-Kanal „Nessiontour” bekannt gab, wird sie den Podcast von nun an alleine weiterführen. „Der Podcast geht in eine neue Richtung”, erklärte die 28-Jährige.
Sie wolle von nun an Gäste in das Podcast-Studio einladen, oder auch Folgen alleine aufnehmen. „Für mich ist das ein großer Schritt und ich freue mich sehr auf alles, was kommt”, so Nessi weiter.
Schwangerschaft als Grund für den Rückzug?
Einen Grund für Tanjas Rückzug nannte sie nicht. Ob Tanjas Schwangerschaft etwas damit zutun haben könnte, kann deshalb nur spekuliert werden. Auch, ob Tanja überhaupt wieder zurück zu „Girls Girls” kommen wird, bleibt offen.
In den Kommentaren unter dem YouTube-Video fragen sich viele Fans genau das: „Wird Tanja nur eine Pause einlegen oder ganz aufhören?!”, schreibt ein Fan. Ein weiterer fragt sie, warum sich Tanja nicht selbst dazu äußere. Bleibt abzuwarten, ob da noch etwas kommen wird …