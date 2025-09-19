Fans wundern sich

Tanja Makarić: Kurz vor der Geburt – Sie macht Schluss

Für Tanja Makarić steht ein großes Kapitel bevor: Sie erwartet ihr erstes Kind – und das hat Priorität …

Tanja Makaric in einem Jeans-Zweiteiler mit Zopf macht im Fahrstuhl ein Spiegelselfie. Sie trägt eine braune Cap in der Hand.

Tanja Makarić ist schwanger.

© Instagram/tanjamakaric_

VonInTouch Redaktion

Tanja Makarić (28) ist schwanger mit ihrem ersten Kind und befindet sich aktuell im Endspurt. Die letzten Schwangerschaftswochen sind für die Influencerin allerdings alles andere als leicht, wie sie ihren Fans erst vor wenigen Wochen wissen lassen hat. Hat sie deswegen nun Konsequenzen gezogen?

Tanja Makarić zieht sich aus ihrem Podcast zurück

Gemeinsam mit der aktuelle „Princess Charming” Vanessa „Nessi” Borck (28) macht Tanja den Podcast „Girls Girls”. Doch wie Nessi jetzt auf ihrem YouTube-Kanal „Nessiontour” bekannt gab, wird sie den Podcast von nun an alleine weiterführen. „Der Podcast geht in eine neue Richtung”, erklärte die 28-Jährige.

Sie wolle von nun an Gäste in das Podcast-Studio einladen, oder auch Folgen alleine aufnehmen. „Für mich ist das ein großer Schritt und ich freue mich sehr auf alles, was kommt”, so Nessi weiter.

Schwangerschaft als Grund für den Rückzug?

Einen Grund für Tanjas Rückzug nannte sie nicht. Ob Tanjas Schwangerschaft etwas damit zutun haben könnte, kann deshalb nur spekuliert werden. Auch, ob Tanja überhaupt wieder zurück zu „Girls Girls” kommen wird, bleibt offen.

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video fragen sich viele Fans genau das: „Wird Tanja nur eine Pause einlegen oder ganz aufhören?!”, schreibt ein Fan. Ein weiterer fragt sie, warum sich Tanja nicht selbst dazu äußere. Bleibt abzuwarten, ob da noch etwas kommen wird …

StarsDeutsche Stars
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group