Tanja Tischewitsch: Nach dem Baby die Hochzeit?

Februar soll ihr kleiner Sohn zur Welt kommen.

Kinderwagen, Bettchen & Co. sind schon gekauft, und auch der Babyname steht bereits fest: Ben soll der Kleine heißen.

Nur eine Frage ist noch offen: Wann wird denn jetzt endlich geheiratet?

Offenbar schmieden Tanja und ihr Freund Thomas bereits Hochzeitspläne. "Wir haben schon darüber geredet, aber das Kind kommt bald - wir haben gar keine Zeit, so was zu planen. Man sagt ja, die Zeit, wenn das Kind da ist, wird erstmal total schwierig sein. Wir wollen erstmal diese Zeit überwinden und dann können wir ja immer noch gucken", verriet sie gegenüber "VIP".

Wie ihr großer Tag aussehen soll, weiß Tanja allerdings schon genau. "Meine Traumhochzeit stelle ich mir richtig Barbie-mäßig vor. So richtig mit weißem Kleid, herzförmigem Dekolleté, Glitzer, Strass - so eine typische Märchenhochzeit."

Bevor es so weit ist, will die Bald-Mama jedoch die Baby-Pfunde loswerden. Große Sorgen macht sie sich über dieses Thema aber nicht. "Wir leben im 21. Jahrhundert - es gibt Personal Trainer, Ernährungsberater und es gibt auch Schönheitschirurgen. Also pfft."