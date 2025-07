Tarantino-Star Michael Madsen ist tot: Das ist zur Todesursache bekannt

Madsen wurde besonders durch seine Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino (62) bekannt. In "Reservoir Dogs" spielte er den brutalen Mr. Blonde, in "Kill Bill" war er als Auftragskiller Budd zu sehen, in "The Hateful Eight" übernahm er die Rolle von Joe Gage und in "Once Upon a Time in Hollywood" spielte er Sheriff Hackett in der fiktiven Western-Serie "Bounty Law".