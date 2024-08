Tatjana Clasing & Silvan-Pierre Leirich: "Wir sind ein perfektes Match!"

Dass sie bereits seit 18 Jahren für die RTL-Serie vor der Kamera stehen, hätten sich Silvan-Pierre und Tatjana niemals gedacht: "Ich habe damals voller Überzeugung gesagt: 'Das mache ich höchstens zwei Jahre!' Dann hat mir die Arbeit jedoch so viel Spaß bereitet, und es ging einfach immer weiter", so der Schauspieler. Tatjana Clasing sieht das ähnlich: "Es ist ein großes Geschenk für jeden Schauspieler, dieselbe Rolle über einen so langen Zeitraum spielen und entwickeln zu dürfen."

Kennengelernt haben sich die beiden auch erst am AWZ-Set. Doch von Anfang an war klar: Das passt! "Wir haben uns erst beim Casting zum ersten Mal gesehen – und sehr schnell gemerkt, dass es zwischen uns passt. Die Frequenzen haben von Anfang an gestimmt", sagt Silvan. "Wir sind ein perfektes Match! Das liegt vor allem daran, dass wir denselben Humor teilen", ergänzt Tatjana.

Das hat sich in den vergangenen 18 Jahren nur noch mehr bestätigt, wie die 60-Jährige erzählt: "Man lernt sich sehr gut kennen! Es ist fast wie in einer richtigen Ehe! Wir haben in den vergangenen 18 Jahren bei der Arbeit mehr Zeit miteinander verbracht als mit unseren echten Ehepartnern."