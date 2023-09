"Tatort"-Star Oliver Mommsen: Freudenbotschaft! Jetzt ist es raus

Was für eine Freuden-Botschaft! Oliver Mommsen ist endlich wieder auf den Mattscheiben der heimischen Fernseher zu sehen! Denn der ehemalige Kommissar aus dem "Tatort Bremen" feiert sein TV-Comeback. Doch statt in der Hansestadt Bremen Verbrechern auf die Spur zu kommen, gibt er nun sein fulminantes Debüt in der neuen "ARD"-Show "Mord oder Watt?". In der Hauptrolle als Tim Seebacher, der gelernter Schauspieler ist und in einer TV-Show einen Kommissar spielt, ist er ab dem 10. November um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Gemeinsam mit Schauspielerin Antonia Bill, die in die Rolle der Kommissarin Wiebke Tönnessen schlüpft, erlebt der Schauspieler Abenteuer in Norddeutschland. Doch für die Gesetzeshüterin ist dies jedoch eher unfreiwillig, denn es scheint einem traurigen Zufall geschuldet zu sein, dass Timm Seebacher sich in die Arbeit der Polizistin einmischt.

Denn wie nun bekannt wurde, wird Oliver Mommsen in der ersten Folge ("Ebbe im Herzen") in der Rolle des Tim Seebacher seine Mutter leblos auffinden. Obwohl er in seinem Job eigentlich nur einen Kommissar als Schauspieler mimt, will er nun den mysteriösen Tod seiner Mutter aufklären und den Mörder schnappen. Ob es ihm gelingt, werden die Zuschauer ab November erfahren...