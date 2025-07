Andrea Kiewel überrascht nach "Fernsehgarten"-Ausfall: "Hätte ich doch mal was gesagt"

Während in Mainz Schlagerstars auftreten und das Publikum feiert, lebt Kiewel privat in einem Ausnahmezustand. Ihr Partner ist Isreali – und muss regelmäßig den Schutzbunker aufsuchen. Trotz dieser Realität bringt sie Woche für Woche Unterhaltung in deutsche Wohnzimmer. "Die Menschen fangen mich auf, sie tragen mich. Es ist wie Therapie", erklärt sie nun, wie sie den Spagat zwischen ihren beiden Lebensrealitäten unter einen Hut bekommt.