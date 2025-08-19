"Tatort"-Star Torsten Michaelis ist tot: Was über die Todesursache bekannt ist

Weit mehr Menschen kannten Michaelis, ohne es zu wissen: als Synchronsprecher. Seine Stimme begleitete Weltstars wie Benicio del Toro, Jeremy Irons und Wesley Snipes. Gerade im Kino war es oft sein Tonfall, der Figuren Tiefe und Charakter verlieh. Noch 2025 war er im Einsatz – für die Serie "Andor: A Star Wars Story" sprach er Ben Mendelsohn.