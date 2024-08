Taylor Swift: Baby-Sensation! Ein "Mini-Swiftie" macht ihr Glück perfekt

Am 8. Dezember endet ihre "Eras Tour" in Vancouver (Kanada). Eine Verlängerung der erfolgreichsten Tournee weltweit gibt es nicht. Nach den Ankündigungen von Taylor und Travis sind sich aber alle einig darüber, was im nächsten Jahr folgt: Erst kommt die große Hochzeit und dann macht ein "Mini-Swiftie" ihr Glück perfekt!