"Emily in Paris": Von sexy bis elegant – die besten Styles der Netflix-Serie

Glam und Glitter

In ihrer ersten Woche in Paris machte Emily sich mehr Feinde als Freunde. Als sie dann jedoch von Antoine Lambert zu einem Event seines Parfümunternehmens Maison Lavaux eingeladen wird, sieht sie ihre Chance dies zu ändern. Emily will ihre Chefin Sylvie von ihren Fähigkeiten überzeugen. Sie entscheidet sich dafür, ihre Zielstrebigkeit mit einem trägerlosen schwarzen Tüllkleid à la Audrey Hepburn zu untermauern. Im Endeffekt sollte ihr Outfit jedoch eher die Aufmerksamkeit ihres Schwarms Gabriel auf sich ziehen – auch keine schlechte Wendung!