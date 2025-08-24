Diese Liebe war kurz – aber offenbar voller Drama. Anfang 2023 datete Taylor Swift (35) ihren Sänger-Kollegen Matty Healy (36). Keine sechs Wochen später war schon wieder alles aus. In ihrem Song "The Smallest Man Who Ever Lived" ließ Taylor kein gutes Haar an ihm, warf ihm vor, ihr nur etwas vorgemacht zu haben. "War irgendetwas davon wahr?" – "Du hast mich in der Öffentlichkeit nur vorgezeigt!", singt sie darin anklagend. Für viele Fans war klar: Matty muss der Herzbrecher sein. Doch jetzt platzt ausgerechnet Mattys Mutter der Kragen!