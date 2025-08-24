Taylor Swift: Horror-Vorwürfe! Die Mutter ihres Ex-Freundes packt aus
Die Mutter von Taylor Swifts Ex-Freund Matty Healy geht in einem TV-Interview auf die Sängerin los – und spart nicht mit harten Anschuldigungen!
In einem Song singt Taylor, dass ihr Ex mit ihren Gefühlen spielte – angeblich eine Lüge …
© IMAGO / Agencia EFE
Diese Liebe war kurz – aber offenbar voller Drama. Anfang 2023 datete Taylor Swift (35) ihren Sänger-Kollegen Matty Healy (36). Keine sechs Wochen später war schon wieder alles aus. In ihrem Song "The Smallest Man Who Ever Lived" ließ Taylor kein gutes Haar an ihm, warf ihm vor, ihr nur etwas vorgemacht zu haben. "War irgendetwas davon wahr?" – "Du hast mich in der Öffentlichkeit nur vorgezeigt!", singt sie darin anklagend. Für viele Fans war klar: Matty muss der Herzbrecher sein. Doch jetzt platzt ausgerechnet Mattys Mutter der Kragen!
Mattys Mutter wettert gegen Taylor
"Ich bin wirklich froh, nicht ihre Schwiegermutter geworden zu sein", wetterte Schauspielerin Denise Welch in der US-Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" gegen die Pop-Ikone. Und sie legte nach: "Mein Sohn durfte absolut nichts zur Trennung sagen – und sie schreibt dann ein ganzes Album darüber?"
Hinter den Kulissen soll sie sogar noch deutlicher geworden sein. Laut Vertrauten habe Denise in ihrem Umfeld klar gesagt: "Taylor lügt! Sie – die berühmteste Person der Welt – behauptet, Matty habe ihr das Herz gebrochen. Dabei war es genau umgekehrt! Und er konnte sich nicht mal wehren, weil er einen Maulkorb verpasst bekommen hat. Für eine Mutter ist es furchtbar, so etwas mit ansehen zu müssen."
Immerhin: Das Kapitel Taylor ist für Matty längst abgeschlossen. Sein Herz ist wieder ganz – und glücklich vergeben. Er ist sogar verlobt! "Sie ist wirklich bezaubernd!", schwärmt Denise über ihre zukünftige Schwiegertochter. Ein Satz, der nicht nur nach Glück klingt – sondern auch wie ein gezielter Seitenhieb gegen Taylor …
