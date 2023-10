Taylor Swift: Ihr neuer Freund stellt sie in den Schatten

Ja, es stimmt: Taylor Swift und Travis Kelce haben bestätigt, was alle längst ahnten: Die Sängerin und der NFL-Profi-Footballer sind ein Paar! Damit ist sie jetzt auch offiziell eine der Kansas City Chiefs WAGs, also den "Wife and Girlfriends" der Profisportler. Bedeutet: Bei jedem Spiel feuert die Clique, zu der Tay nun gehört, die Männer an. Für eine Ausnahmemusikerin, die es gewohnt ist, selbst im Rampenlicht zu stehen und in ausverkauften Arenen zu performen, muss sich das erstmal sehr ungewohnt anfühlen. Plötzlich ist nicht sie der Star, auf den alle schauen, sondern jetzt sitzt sie auf den Zuschauerrängen.