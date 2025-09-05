Taylor Swift: So pompös wird ihre Hochzeit!

Das Brautkleid? Soll selbstverständlich eine Spezialanfertigung sein: Die künftige Braut möchte die Robe von ihrem favorisierten Designerlabel Oscar de la Renta entwerfen lassen. So einen maßgeschneiderten Haute-Couture-Traum gibt’s natürlich nicht zum Schnäppchenpreis, aber Tay heiratet ja auch (hoffentlich) nur einmal! Auch bei der Hochzeitstorte wird nichts dem Zufall überlassen: Das mehrstöckige Prachtstück wird von der New Yorker Konditorei Milk Bar gezaubert, dort würde man “den weltbesten Kuchen” machen, schwärmt Taylor. Die VIP-Gäste können sich also freuen, denn auch die Deko und das Unterhaltungsprogramm dürften erste Sahne sein. “Wird das dann ein nationaler Feiertag?”, fragt sich ein Swiftie auf TikTok. Wir würden sagen: mindestens!