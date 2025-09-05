Taylor Swift: So pompös wird ihre Hochzeit!
Taylor und Travis sind verlobt, das Ja-Wort soll bald folgen. Und schon jetzt ist klar: Es wird eine Mega-Sause!
Taylor und Travis freuen sich schon auf ihre Hochzeit.
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Diese Nachricht versetzt Swifties rund um den Globus in Extase: Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben sich nach zwei Jahren Beziehung verlobt! Das teilte das Paar via Instagram mit.
Der Antrag war natürlich perfekt inszeniert: Vor romantischer Blumenkulisse ging der Football-Star auf die Knie und steckte seiner Liebsten einen Ring mit einem antiken 8-Karat-Diamanten an den Finger – das Schmuckstück im Wert von rund 550.000 Dollar hatte Travis persönlich mit Designerin Kindred Lubeck entworfen. “Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten”, scherzt Taylor unter dem Pärchen-Post.
Taylor wünscht sich eine Mega-Sause
Travis’ Papa Ed Kelce verriet in einem TV-Interview, sein Sohn und Taylor hätten eigentlich zum Abendessen ausgehen wollen. Dann habe Travis seine Freundin unter dem Vorwand, gemeinsam noch ein Glas Wein trinken zu wollen, in den Garten geführt: “Sie gingen also hinaus, und da hat er ihr den Antrag gemacht – und es war wunderschön.”
Für romantische Zweisamkeit bleibt nun allerdings kaum Zeit, denn jetzt läuft die Hochzeitsplanung an! Die Welt erwartet Großes, und Taylor will den Erwartungen entsprechen. Helfen soll ihr dabei Hollywoods Promi-Weddingplanerin Mindy Weiss. Die richtete auch schon die Hochzeiten der Kardashians und der Biebers aus und weiß, worauf es ankommt. Taylor wünscht sich eine typisch amerikanische Outdoor-Hochzeit, geheiratet werden soll deswegen im Garten ihres Anwesens in Rhode Island, wo schon viele opulente Sausen stattfanden.
Das Brautkleid? Soll selbstverständlich eine Spezialanfertigung sein: Die künftige Braut möchte die Robe von ihrem favorisierten Designerlabel Oscar de la Renta entwerfen lassen. So einen maßgeschneiderten Haute-Couture-Traum gibt’s natürlich nicht zum Schnäppchenpreis, aber Tay heiratet ja auch (hoffentlich) nur einmal! Auch bei der Hochzeitstorte wird nichts dem Zufall überlassen: Das mehrstöckige Prachtstück wird von der New Yorker Konditorei Milk Bar gezaubert, dort würde man “den weltbesten Kuchen” machen, schwärmt Taylor. Die VIP-Gäste können sich also freuen, denn auch die Deko und das Unterhaltungsprogramm dürften erste Sahne sein. “Wird das dann ein nationaler Feiertag?”, fragt sich ein Swiftie auf TikTok. Wir würden sagen: mindestens!
InTouch