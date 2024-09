Taylor Swift & Travis Kelce: Ist ihre Beziehung Fake? Geheimer Vertrag aufgetaucht!

Der britischen "Daily Mail" liegt ein angeblicher Vertrag der PR-Agentur Full Scope vor, in dem der Liebesschwindel festgehalten wurde. Darin geht es u.a. um die Trennung der beiden Superstars, die angeblich am 28. September stattfindet. Demnach soll dieses Statement veröffentlicht werden: "Travis und Taylor haben sich nach sorgfältiger Überlegung entschieden, getrennte Wege zu gehen. Sie bleiben Freunde und wünschen sich gegenseitig nur das Beste. Beide schätzen und respektieren das Privatleben des anderen und danken euch für euren Respekt gegenüber ihrer Privatsphäre in dieser Zeit. " Drei Tage später ist laut dem Vertrag eine weitere Erklärung geplant, um "den anfänglichen Presserummel abklingen zu lassen."