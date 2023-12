Taylor Swift: Blitz-Verlobung mit ihrem Footballer!

Na, ist doch prima – und wenn die "beiden Babys" weiterhin so ein Tempo vorlegen, dauert’s vielleicht gar nicht mehr bis Mai, sondern es kommt womöglich zum romantischen Eheversprechen unterm Weihnachtsbaum! Eine jedenfalls wäre damit sicher mehr als einverstanden: Travis' Mutter Donna. "Sie lassen die ganze Welt sehen, was passiert, also kann ich nichts sagen, außer dass ich einfach froh bin, dass er glücklich ist", äußerte sich Taylors Schwiegermama in spe über den Liebes-Jackpot ihres Sohnes.

Aber auch Taylor selbst scheint sich ihrer Sache diesmal absolut sicher zu sein: Bei einem Konzert in Buenos Aires am 11. November dichtete sie nicht nur eine Zeile ihres Songs "Karma" für den Kansas Chiefs-Star um und sang: "Karma Is the Guy on the Chiefs, Coming Straight Home to Me", sich stürzte sich auch vor den Augen des begeisterten Publikums in die Arme des NFL-Spielers, der seitlich an der Bühne stand, um ihn leidenschaftlich zu küssen … Hach, wie süß! Wäre doch schön, wenn die Sängerin, die auch für ihre tragisch gescheiterten Liebesbeziehungen bekannt ist, diesmal den Richtigen getroffen hat. Eine Freundin von Taylor versichert jedenfalls: "Sie hat keine Zweifel wegen Travis – sie ist absolut sicher, er ist der eine." Und wir sind gespannt, ob wir spätestens im neuen Jahr einen dicken Klunker an Taylors Ringfinger blitzen sehen! Auch wenn die Welt dann wohl bis auf Weiteres auf ihre Liebeskummer-Songs verzichten muss …