Taylor Swift & Travis Kelce: Romantisches Date, bevor es wieder an die Arbeit geht

Die beiden werden ihr Rendezvous sicherlich mit vollen Zügen genossen haben, denn schon bald stehen für das Paar wieder viele Termine an. Travis Kelce muss schon bald wieder zum Training. Sein Team, die Kansas City Chiefs, gewann letztens gegen die New Orleans Saints – und natürlich war Taylor Swift dabei, um ihn tatkräftig anzufeuern! Am 20. Oktober wartet dann schon das nächste Spiel gegen die San Francisco 49ers.

Taylor Swift wiederum erholt sich noch von ihrer "Eras Tour". Erst im August hatte sie ihren großen Abschluss in Europa. Doch Swifties müssen nicht mehr allzu lange warten, bis die Sängerin die Bühne wieder betritt. Denn am 18. Oktober setzt sie ihre Tour fort! Auftreten soll sie dabei in Miama, New Orleans, Indianapolis und Toronto.

Abgerundet wird das alles dann im Dezember in Vancouver. Da können wir sicherlich gespannt sein, wie die Auftritte verlaufen werden und welche möglichen Überraschungen die weltbekannte Sängerin so bereithält. Bis dahin genießt sie ihre freie Zeit mit ihrem Freund bei romantischen Dates.