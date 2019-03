Reddit this

In der neuesten Ausgabe am Donnerstag trat US-Schauspieler Josh Gad gegen „ “-Star an. Zugegeben, dass die 30-Jährige weiß, wie sie ihren sexy Körper einzusetzen hat, um für staunende Blicke zu sorgen, haben wir uns schon immer gedacht. Doch ihre heiße Performance von ' Hit „I'm a Slave 4 U“ brachte das Publikum zum Ausrasten!

Die Perücke saß, der Hüftschwung sowieso und selbst beim erotischen Tanz mit der Python wirkte Kaley Cuoco wie das perfekte Britney-Double von damals. Original und Imitation waren bei der Performance von TBBT-Penny kaum auseinander zu halten! Nach ihrem spektakulären Auftritt postete die angeblich frisch verliebte Schauspielerin ein Bild aus dem Backstage-Bereich. Darauf sieht man die Blondine beim ersten Kontakt mit der Schlange. Der Blick fällt dabei automatisch auch auf ihren durchtrainierten Körper. Dieses Sixpack lässt wohl selbst Britney Spears vor Neid erblassen...