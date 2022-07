Technoblade: Youtuber stirbt mit 23 Jahren an Krebs

Nachdem er immer wieder mit Schmerzen im Arm zu kämpfen hatte, wurde bei ihm Krebs im vierten Stadium diagnostiziert. Leider hat Technoblade den Kampf gegen die tückische Krankheit verloren. Sein Vater veröffentlicht jetzt ein Video auf Youtube, in dem er seine letzten Worte vorliest. "Hallo zusammen, hier ist Technoblade! Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Also lasst uns ein letztes Gespräch führen. Mein richtiger Name ist Alex", beginnt er. Im Namen seines Sohnes bedankt er sich bei all den Fans, die ihn jahrelang unterstützt haben. Am Ende richtet sein Vater unter Tränen noch ein paar persönliche Worte an die Community. Eigentlich wollten sie das Video gemeinsam aufnehmen, doch dann ging es ihm immer schlechter. Die Anteilnahme ist riesig. Das Video wurde mittlerweile über 13 Millionen Mal angeklickt und hat sich auf Platz 1 der Trend-Charts platziert.