"Temptation Island": Deswegen läuft die Reality-Show bald bei Netflix

Netflix zeigt "Temptation Island"-Original

Ganz einfach: Auch wenn RTL das Format hierzulande erst 2019 ins Leben gerufen hat, waren das Konzept und die Show "Temptation Island" zu dieser Zeit keinesfalls neu. Die US-Version lief nämlich schon 2001 an und wurde weltweit adaptiert – in Ländern wie Großbritannien, Australien und eben auch Deutschland. Nachdem die Show in den USA 2003 erstmal geendet hatte, wurde sie 2019 für sechs weitere Staffeln wiederbelebt und kommt nun eben zum Streaming-Giganten.

Die Ausstrahlung bei Netflix ist übrigens das erste Mal, dass die „originale“ Version des Formats online zum Abruf verfügbar sein wird. Moderiert wird die Show wie schon damals von Mark L. Walberg. Ob Netflix auch die internationalen Varianten ins Programm nimmt, bleibt noch abzuwarten.

Doch Netflix hat seit Neustem auch ein eigenes Reality-Format im Gepäck. "Kaulitz & Kaulitz" geht schon bald in die zweite Runde: