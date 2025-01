Rebecca Ries & Göktug Göker: Sie verraten das Babygeschlecht!

Während einer Fragerunde gibt Rebecca dann noch einige Einblicke in ihre Schwangerschaft: So haben die zwei bereits einen Namen für ihr Baby, verraten diesen allerdings (noch) nicht. Außerdem verrät sie, dass sie in der Schwangerschaft bereits (erst) vier Kilo zugenommen habe und jetzt 59kg wiegt. Auch wann es soweit sein soll, schreibt Rebecca in ihrer Story: "Am 20. April ist der errechnete Geburtstermin".

Wenn ihr Kleiner dann auf der Welt ist, haben Rebecca und Gök große Pläne mit ihm: Da Rebecca halb Italienerin ist und Gök Türke, soll ihr Kind dreisprachig aufwachsen und neben Deutsch auch Italienisch und Türkisch lernen.