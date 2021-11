"Temptation Island VIP"-Star Emmy Russ: Trennung! Sie hat schon einen Neuen

Heute Abend geht "Temptation Island VIP" endlich in die nächste Runde! Dieses Mal stellen u.a. Emmy Russ und Udo Bönstrup ihre Beziehung auf die Probe. Eines ist auf jeden Fall schon jetzt klar: Es wird dramatisch! "Das was ich getan habe, ist nicht zu verzeihen. Ich hoffe, er sieht nicht, was hier passiert ist", schluchzt die sexy Blondine schon in der Vorschau. Sind die beiden nach der Show etwa getrennte Wege gegangen?

