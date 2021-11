Laura Müller & Michael Wendler: Neue Fotos enthüllen die dreiste Wahrheit

Laura im Luxus-Rausch

"Bild" liegen Fotos vor, auf denen Michael und Laura beim Shopping in einer Chanel-Boutique zu sehen sind. Wer sich eine neue Handtasche gönnen will, muss mit mindestens 3500 Euro rechnen - Geld, das der Wendler eigentlich zur Rückzahlung seiner Steuerschulden gebrauchen könnte. Doch davon will das Paar nichts wissen!

Laura soll sich für eine hübsche Tasche aus Tweed entschieden haben und hat somit ein weiteres Designer-Stück in ihrem Kleiderschrank. Dabei hat sie erst vor kurzem zugegeben, dass ihr Ankleidezimmer bald aus allen Nähten platzt. Hier liegen ungelogen 200 Paar Schuhe. Ich kann es euch nicht zeigen. Und nicht nur Schuhe, auch Handtaschen, meine Shopper von Louis Vuitton...", erzählte sie stolz.

Dafür, dass ihr Schatzi hohe Steuerschulden hat, scheint sie sich nicht zu interessieren. Laura lebt gerne im Luxus und Michael tut alles dafür, dass seine 21-jährige Freundin rundum glücklich ist...