Temptation Island VIP: Erster Kuss! Dieser Mann knutscht mit Verführerin

Adrian Alian (28) hat genug! Als er in der neuen Folge von "Temptation Island VIP" die Bilder von seiner Freundin Rebecca Ries (29) zu Gesicht bekommt, zieht er den Stecker. "Sie will sich anscheinend rächen bei mir, dass ich mal ‘nen Fehler begangen habe. Ich bin seit acht Monaten wirklich alles am tun, dass ich diese Beziehung retten kann, weil ich Dummkopf ja natürlich an die Liebe glaube. Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte", erklärt Adrian aufgebracht. Beim finalen Lagerfeuer beendet er endgültig die Beziehung mit Rebecca. Kurz danach geht der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat bereits mit der nächsten Frau auf Tuchfühlung...