Temptation Island VIP: "Ich ekel mich!" Dieses Paar bricht ab

Schon vor Beginn der Show hatten Zuschauer Adrian und Rebecca keine rosige Zukunft vorausgesagt – und sie sollten recht behalten. Adrian gestand bereits in der ersten Episode: "Friede, Freude, Eierkuchen ist unsere Beziehung jetzt nicht. Dafür sind wir beide zu temperamentvoll." Gleich zu Beginn ihrer Beziehung gab es nämlich einen Vorfall, bei dem Adrian die Nähe einer anderen Frau zuließ. Rebecca äußerte sich dazu noch eindeutiger: "Er ist der Mann, der mich betrogen hat!" Trotzdem entschied sie sich für einen Neustart: "Das, was passiert ist, werde ich niemals vergessen. Ich habe es ihm verziehen. Die Gefühle waren so intensiv zu der Zeit. Ich wollte das einfach nicht aufgeben." Doch in der aktuellen Folge wird deutlich, dass ihre Meinung sich inzwischen geändert hat.