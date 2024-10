Temptation Island VIP: "Es gab einen Vorfall!" ER ist fremdgegangen

Adrian plagte schnell das schlechte Gewissen. "Das hat natürlich von Anfang an einen Riesenkeil in unser Vertrauen reingebracht. Es hält bis heute an. Ich schäme mich immer noch dafür", gibt der Reality-TV-Star zu. Doch Rebecca hat ihm verziehen. "Die Gefühle waren so intensiv zu der Zeit. Ich wollte das einfach nicht aufgeben." Die Zuschauer glauben nicht, dass Adrian sich geändert hat und der Versuchung bei "Temptation Island" widerstehen kann. Ob die beiden wohl als Singles die Sendung verlassen?