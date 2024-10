Sarah-Jane Wollny: "Komplett auf mich allein gestellt!" Trennung wegen "Temptation Island VIP"

Seit vier Jahren ist Sarah-Jane Wollny (26) mit ihrem Freund Tinush (26) zusammen. Die beiden haben sich über Social Media kennengelernt. Doch gefunkt hat es erst einige Zeit später. Mittlerweile ist sich Sarah-Jane sicher, dass Tinush ihr Traummann ist. "Was ich besonders an ihm liebe, ist seine tollpatschige Art. Dass er so unglaublich süß mit mir umgeht, er so gerne kuschelt wie ich und für mich da ist. Und was ich auch toll finde ist, dass er sich gut mit meiner Familie versteht", schwärmt sie in der Sendung "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie". Doch jetzt wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt ...