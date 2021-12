Temptation Island VIP: Fremdgeh-Drama bei Paulina und Henrik

Während Henrik in der Männer-Villa Party macht, hat Paulina nur Augen für einen: Verführer Dominic. "Die beiden passen sehr gut zusammen. Die sind ein bisschen touchy unterwegs im Moment. Wer weiß, was hier noch passiert...", bemerkt auch Mitbewohner Miguel. Am Abend schleicht sich Dominic dann auch noch heimlich in Paulinas Bett. Doch sie plagt das schlechte Gewissen. "Man ist die ganze Zeit in einem Zwiespalt. Man will sich ablenken, dann fühlt man sich wieder schuldig. Es ist schwierig", erklärt Paulina im Einzelinterview.