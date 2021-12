Helene Fischer: Zweifaches Glück! Dieser Enthüllungsmoment ist magisch!

Wie Helene nun offenbart, kann sie es kaum erwarten, ihren Kindern irgendwann von ihrer Berühmtheit zu erzählen. So offenbart sie bei der "VOX"-Doku "15 Jahre im Rausch des Erfolgs": "Der Tag wird mit Sicherheit kommen, und das wird für mich, glaube ich, ein sehr besonderer Moment sein." Wow! Was für ein doppelter Grund zur Freude: Helene wird in Zukunft nicht nur ihr Leben als Mama in vollen Zügen genießen, sondern kann ebenfalls auf eine erfüllte Bühnenvergangenheit blicken! Ob uns Helene in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!