Henrik Stoltenberg: Nacktfotos & Untreue! Jetzt packt Paulina aus

Dass Henrik hier und da mal einer anderen Frau gegenüber nicht abgeneigt ist, stellt der 25-Jährige schon öfters im Fernsehen unter Beweis. Schon bei "Love Island" servierte er sein damaliges Couple Aurelia Lamprecht eiskalt für Neuankömmling Sandra ab. Jetzt muss er seiner Neuen Paulina beweisen, dass er auch anders kann. Jedoch macht die hübsche Brünette nun in einer Fragerunde auf Instagram vorwurfsvolle Andeutungen. Auf die Nachricht eines Fans, in der sie indirekt gefragt wird, ob sie die einzige für Henrik sei, antwortet die "Köln 50667"-Beauty nur: "Die einzige heute, ja." Oh oh, wenn das mal nicht vermuten lässt, dass Henrik auch bei "Temptation Island VIP" nichts hat anbrennen lassen. Zudem berichtet Paulina in ihrer Story, dass sie bereits vor der Teilnahme schon öfter schlüpfrige Nachrichten auf Henriks Handy gefunden habe. Nacktbilder und Angebote zu "sexuellen Diensten" von anderen Frauen seien da wohl keine Seltenheit gewesen. Für Paulina eindeutig eine Frage der Moral, sich so an einen vergeben Mann ranzumachen. Ob Henrik auf diese Nachrichten eingegangen ist, verrät sie nicht. Bleibt abzuwarten, wie sich ihre Reise bei "Temptation Island VIP" weiterentwickelt...

