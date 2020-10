Temptation Island VIP: Fremdgeh-Eklat am ersten Tag!

Am Lagerfeuer sehen die Frauen in der aktuellen Folge, was ihre Männer mit den Single-Damen in der Villa wirklich treiben. "Temptation Island"-Kandidatin Roxy traut ihren Augen kaum, als ihr die Aufnahmen von ihrem Freund Calvin gezeigt werden. Der Muskelmann geht mit den Frauen ordentlich auf Tuchfühlung. Eine Lady fasst ihm in den Schritt, eine andere setzt sich auf seinen Schoß und macht ziemlich eindeutige Bewegungen und Geräusche. Mitbewohner Willi Herren stellt geschockt fest: