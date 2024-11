Pietro Lombardi: Nicht Laura! Pietro schwärmt von Loredana

Der frischgebackene Vater sorgte vor allem in letzter Zeit für zahlreiche Schlagzeilen. Erst die Gewaltvorwürfe gegenüber der Mutter seines Sohnes, danach sein Rauswurf aus der DSDS-Jury - und jetzt folgt schon der nächste Knaller. Auf Instagram findet er besonders schwärmende Worte für eine bekannte Blondine. Und es ist nicht seine Freundin Laura Maria Rypa. In einer Instagram-Story des 32-Jährigen postete er ein Bild mit Jury-Kollegin Loredana und schrieb dazu: "Die loyalste Frau in Deutschland❤️. Eine Schwester🙏". Scheinen wohl doch nur liebevolle und unterstützende Worte an eine gute Freundin zu sein.