Temptation Island VIP: "Moralisch keine Werte!" Ex-Verführer Flocke packt aus

Flocke war 2022 als Verführer bei "Temptation Island VIP" dabei - und verdrehte damals Sandra Sicora (32) den Kopf. Er weiß genau, worauf es bei dem Job ankommt. "Ich sag dir, wie es ist: Als 'Temptation'-Verführer musst du moralisch gar keine Werte haben. Weil sich an eine vergebene Frau ranzumachen, gehört sich einfach nicht. Und das habe ich auch damals bereits in der Show gesagt, dass es eigentlich total verwerflich ist, was wir da machen", erzählt er uns. "Aber ja, einen sehr hohen Alkoholpegel, keine moralischen Werte – und dann kommst du dort sehr weit", führt er lachend weiter aus. "Und dann braucht es natürlich auch Frauen, die es nicht so ernst nehmen mit der Treue."