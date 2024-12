Temptation Island VIP: Trennung bei Germain und Jessi! So heftig war das Finale

Jessi gibt zu, dass sie Fehler gemacht hat, versichert jedoch, dass ihre Aussagen "alles Wahrheiten, die zwischen uns stehen" sind. Sie will trotzdem um ihre Liebe kämpfen. "Ich möchte mit ihm hier rausgehen. Er ist die Liebe meines Lebens. Ich bin für ihn nach Berlin gezogen. Mich interessiert kein anderer Mann", versichert sie unter Tränen. Doch für Germain steht die Entscheidung fest: "Es macht keinen Sinn! Ich habe keine Zukunft mit dir. Ich bin Single!" Ob sich die beiden doch noch versöhnt haben - oder es bereits neue Partner gibt? All das erfahren wir beim großen Wiedersehen am 25. Dezember bei RTL+.

