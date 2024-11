„Temptation Island VIP“: Neue Details! Jetzt äußern sich Adrian und Rebecca

Später erklärte Adrian auf Instagram, warum er die Beziehung beendete: „Ihr habt ja gesehen, was wir BEIDE da abgezogen haben. [...] Als ich realisiert habe, was meine Freundin so abliefert und was ich gemacht habe... Da war das einzig Logische für mich, 'lass uns Schluss machen, das endet für keinen gut.'“ Außerdem schämte er sich für sein Verhalten und zog schließlich „die Reißleine“. Auch den Abschiedskuss mit Verführerin Lisa-Marie empfindet er im Nachhinein als „ziemlich peinlich“. „Es war einfach dumm von mir, das so krampfhaft zu erzwingen“, gab er zu. Sollte er nochmal in so eine Situation kommen, würde er sich anders verhalten.