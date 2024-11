Sorge um Leyla Lahouar: "Keine Schwangerschaft" - Sie gibt ein Gesundheitsupdate

Die Sorge um Leyla Lahouar (28) ist groß! Am Mittwochabend meldete sich die Verlobte von Mike Heiter (32) bereits mit schlimmen Schmerzen bei ihren Fans auf Instagram. "Also, ich konnte nicht richtig auf die Toilette gehen und hatte richtige Schmerzen. Dann hat mein Unterleib angefangen wehzutun, und dann hat es in meinen Rücken gezogen. Und jetzt tut es hier auf der rechten Seite unterhalb der Rippe richtig weh", so die Beauty ganz offen. Mike hat sie daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Nun gibt sie endlich ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.