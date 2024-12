"Temptation Island VIP"-Rebecca: Dunkle Wolken nach Schwangerschaftsverkündung mit Gök

Beim großen Wiedersehen dann erst die eine Überraschung. Adrian behauptete, Rebecca nicht betrogen zu haben. "Ich bin nicht mal fremdgegangen, das war PR!", erklärte er. Dann platzte die noch viel größere Bombe, denn Rebecca, die seit den Dreharbeiten zu "Temptation Island" mit "Gök" zusammen ist, verriet, seit Sommer zu wissen, dass sie schwanger ist.Alles habe nach der Aufzeichnung "seinen Lauf genommen", so Gök vage. Bereits seit dem 10. August 2024 wissen die beiden, dass ihre Bekanntschaft Früchte getragen hat. Am gestrigen Donnerstag (26. Dezember) dann auch die Instagram-Verkündung: "Wir werden Eltern und können es kaum abwarten, dich kennenzulernen." Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, verrieten Rebecca und Gök noch nicht. Bereits im April oder Mai 2025 dürften sie ihr Kind aber bereits in den Armen halten.